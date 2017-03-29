У високогір'ї Карпат зберігається значна лавинна небезпека

12:03, 29 березня 2017
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У середу, 29 березня, у Карпатах очікується значна лавинна небезпека.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 29 березня внаслідок потепління у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, 29 березня, у західних регіонах очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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