На популярних українських маршрутах сьогодні сонячно і без опадів, завтра пройдуть дощі

13:00, 29 березня 2017
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На автодорогах України в середу без опадів, у четвер місцями пройдуть дощі. На півдні сьогодні температура до +21°.

На автошляхах України сьогодні без опадів / УНІАН
На автошляхах України сьогодні без опадів / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +14°... +21°. Завтра на цьому маршруті температура до +17°, у Житомирській області пройде дощ.

В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі +14° ...+20°. У четвер на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +15°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +15°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +16°.

У напрямку Харкова невелика хмарність. Температура в дорозі до +14°. 30 березня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура +8° ...+9°.

За маршрутом Київ - Чернівці сонячно, +14° ... +21°. За даним напрямком у четвер практично без опадів, температура до +11°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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