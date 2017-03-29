На популярних українських маршрутах сьогодні сонячно і без опадів, завтра пройдуть дощі

На автодорогах України в середу без опадів, у четвер місцями пройдуть дощі. На півдні сьогодні температура до +21°.

На автошляхах України сьогодні без опадів / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +14°... +21°. Завтра на цьому маршруті температура до +17°, у Житомирській області пройде дощ.

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На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі +14° ...+20°. У четвер на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +15°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +15°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +16°.

У напрямку Харкова невелика хмарність. Температура в дорозі до +14°. 30 березня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура +8° ...+9°.

За маршрутом Київ - Чернівці сонячно, +14° ... +21°. За даним напрямком у четвер практично без опадів, температура до +11°.

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