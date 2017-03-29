На популярних українських маршрутах сьогодні сонячно і без опадів, завтра пройдуть дощі
На автодорогах України в середу без опадів, у четвер місцями пройдуть дощі. На півдні сьогодні температура до +21°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +14°... +21°. Завтра на цьому маршруті температура до +17°, у Житомирській області пройде дощ.
В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)
На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі +14° ...+20°. У четвер на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +15°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +15°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +16°.
У напрямку Харкова невелика хмарність. Температура в дорозі до +14°. 30 березня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура +8° ...+9°.
За маршрутом Київ - Чернівці сонячно, +14° ... +21°. За даним напрямком у четвер практично без опадів, температура до +11°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°