У США в автокатастрофі загинули "мисливці за торнадо"
Троє людей загинули в автокатастрофі в американському штаті Техас під час "полювання за торнадо".
Аварія сталася ввечері 28 березня. Два автомобілі зіткнулися в окрузі Діккенс, повідомляє Dallas News.
Двоє людей стали жертвами торнадо в США (відео)
У ДТП загинули троє людей, які перебували в автомобілях. Усі вони були "мисливцями за торнадо", двоє співпрацювали з каналом The Weather Channel.
Канал випустив заяву у зв'язку з трагедією.
"Ми засмучені цією трагедією і приносимо найглибші співчуття сім'ям і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, аргентинський вчений Родольфо Альварес і його гід залишилися живі після падіння в жерло діючого вулкана Масая в Нікарагуа.
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