У США в автокатастрофі загинули "мисливці за торнадо"

Троє людей загинули в автокатастрофі в американському штаті Техас під час "полювання за торнадо".

В США загинули "мисливці за торнадо" / 1080plus.com

Аварія сталася ввечері 28 березня. Два автомобілі зіткнулися в окрузі Діккенс, повідомляє Dallas News.

Читайте також Двоє людей стали жертвами торнадо в США (відео)

У ДТП загинули троє людей, які перебували в автомобілях. Усі вони були "мисливцями за торнадо", двоє співпрацювали з каналом The Weather Channel.

Канал випустив заяву у зв'язку з трагедією.

"Ми засмучені цією трагедією і приносимо найглибші співчуття сім'ям і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аргентинський вчений Родольфо Альварес і його гід залишилися живі після падіння в жерло діючого вулкана Масая в Нікарагуа.