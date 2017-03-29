У США в автокатастрофі загинули "мисливці за торнадо"

14:32, 29 березня 2017
620

Троє людей загинули в автокатастрофі в американському штаті Техас під час "полювання за торнадо".

В США загинули
В США загинули "мисливці за торнадо" / 1080plus.com

Аварія сталася ввечері 28 березня. Два автомобілі зіткнулися в окрузі Діккенс, повідомляє Dallas News.

Двоє людей стали жертвами торнадо в США (відео)

У ДТП загинули троє людей, які перебували в автомобілях. Усі вони були "мисливцями за торнадо", двоє співпрацювали з каналом The Weather Channel.

Канал випустив заяву у зв'язку з трагедією.

"Ми засмучені цією трагедією і приносимо найглибші співчуття сім'ям і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аргентинський вчений Родольфо Альварес і його гід залишилися живі після падіння в жерло діючого вулкана Масая в Нікарагуа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°

Погода в Україні

Віргінія, США
0 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
51 %
760 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин