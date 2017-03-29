В Австралії через циклон "Деббі" без електрики залишаються 63 тисячі будинків (фоторепортаж)

16:03, 29 березня 2017
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Близько 63 тисяч будинків на північному сході Австралії залишаються без електрики після того, як на регіон обрушився тропічний циклон "Деббі".

Наслідки циклону
Наслідки циклону "Деббі" / Reuters

Про це повідомила глава уряду штату Квінсленд Анастасія Палащук, передає ТАСС.

Вона також повідомила, що не має повної інформації щодо ситуації в населених пунктах, які найбільше постраждали від стихії, оскільки ці райони залишаються відрізаними від зовнішнього світу.

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"Усі дороги, що ведуть до Боуена, Ерлі-Біч і Просерпайна поки блоковані. До теперішнього моменту надійшло досить мало повідомлень про людей, які отримали травми, але нам відомо, що дуже людей до цього часу не мають зв'язку", - повідомила Палащук.

У свою чергу, мер округу Уїтсанді Ендрю Вілкокс порівняв ситуацію з "зоною бойових дій".

Як повідомляв УНІАН, метеорологи спочатку надали циклону четверту (з п'яти) категорію потужності, але пізніше знизили його до третьої категорії.

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