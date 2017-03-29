В Австралії через циклон "Деббі" без електрики залишаються 63 тисячі будинків (фоторепортаж)
Близько 63 тисяч будинків на північному сході Австралії залишаються без електрики після того, як на регіон обрушився тропічний циклон "Деббі".
Про це повідомила глава уряду штату Квінсленд Анастасія Палащук, передає ТАСС.
Вона також повідомила, що не має повної інформації щодо ситуації в населених пунктах, які найбільше постраждали від стихії, оскільки ці райони залишаються відрізаними від зовнішнього світу.
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"Усі дороги, що ведуть до Боуена, Ерлі-Біч і Просерпайна поки блоковані. До теперішнього моменту надійшло досить мало повідомлень про людей, які отримали травми, але нам відомо, що дуже людей до цього часу не мають зв'язку", - повідомила Палащук.
У свою чергу, мер округу Уїтсанді Ендрю Вілкокс порівняв ситуацію з "зоною бойових дій".
Як повідомляв УНІАН, метеорологи спочатку надали циклону четверту (з п'яти) категорію потужності, але пізніше знизили його до третьої категорії.
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