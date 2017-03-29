В Україну повертаються дощі і похолодання: прогноз погоди на завтра

18:30, 29 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 30 березня, в Україні пройдуть дощі і похолодає.

В Україну повертаються дощі / tivasyk.info
В Україну повертаються дощі / tivasyk.info

У Києві завтра без опадів, вночі -2°, вдень +8°. Вітер північний і західний, до 6.5 м/с.

У Львові 30 березня хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +10°. Вітер мінливий, помірний.

На популярних українських маршрутах сьогодні сонячно і без опадів, завтра пройдуть дощі

У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі +2°, вдень +9°. Вітер мінливий, до 6.3 м/с.

У Вінниці очікується злива. Температура вночі -3°, вдень +9°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +1°, вдень +17°, вітер мінливий, до 7.8 м/с.

У Харкові у четвер пройде дощ, температура вночі -4°, вдень +8°. Вітер мінливий, помірний.

У Дніпрі завтра очікуються опади. Температура вночі -3°, вдень +13°. Вітер мінливий, свіжий.

У Сімферополі пройде злива. Температура вночі +2°, вдень +18°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі -3°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 7.9 м/с.

У Краматорську в четвер хмарно, температура вночі -4°, вдень +12°, вітер мінливий, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі -4°, вдень +11°. Вітер мінливий, до 7.6 м/с.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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