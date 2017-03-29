В Україну повертаються дощі і похолодання: прогноз погоди на завтра
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 30 березня, в Україні пройдуть дощі і похолодає.
У Києві завтра без опадів, вночі -2°, вдень +8°. Вітер північний і західний, до 6.5 м/с.
У Львові 30 березня хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +10°. Вітер мінливий, помірний.
На популярних українських маршрутах сьогодні сонячно і без опадів, завтра пройдуть дощі
У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі +2°, вдень +9°. Вітер мінливий, до 6.3 м/с.
У Вінниці очікується злива. Температура вночі -3°, вдень +9°. Вітер мінливий, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +1°, вдень +17°, вітер мінливий, до 7.8 м/с.
У Харкові у четвер пройде дощ, температура вночі -4°, вдень +8°. Вітер мінливий, помірний.
У Дніпрі завтра очікуються опади. Температура вночі -3°, вдень +13°. Вітер мінливий, свіжий.
У Сімферополі пройде злива. Температура вночі +2°, вдень +18°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі -3°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 7.9 м/с.
У Краматорську в четвер хмарно, температура вночі -4°, вдень +12°, вітер мінливий, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі -4°, вдень +11°. Вітер мінливий, до 7.6 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+15°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+15°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°