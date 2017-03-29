У Києві завтра без опадів, вдень до +8°

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 березня у столиці без опадів.

У Києві завтра похолодає / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері -2°. Вітер північний і західний, до 6.5 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:39, а зайде о 19:26.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 30 березня, в Україні пройдуть дощі і похолодає.

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