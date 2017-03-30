Сьогодні в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 30 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +18°.

В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

Сьогодні в Києві без опадів, удень +8°. Вітер північний і західний, до 6.5 м/с.

У Львові 30 березня сонячно, вдень +10°. Вітер мінливий, помірний.

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У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря +9°. Вітер мінливий, до 6.3 м/с.

У Вінниці очікується злива. Температура вдень +9°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +17°, мінливий, до 7.8 м/с.

Прогноз на 30 березня / УНІАН

У Харкові у четвер пройде дощ, температура вдень +8°. Вітер мінливий, помірний.

У Дніпрі сьогодні очікуються опади. Температура +13°. Вітер мінливий, свіжий.

У Сімферополі пройде злива. Температура вдень +18°, вітер мінливий, до 5.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +16°. Вітер мінливий, до 7.9 м/с.

У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, температура +12°, вітер мінливий, помірний.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +11°. Вітер мінливий, до 7.6 м/с.

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