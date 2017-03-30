Сьогодні в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 30 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +18°.
Сьогодні в Києві без опадів, удень +8°. Вітер північний і західний, до 6.5 м/с.
У Львові 30 березня сонячно, вдень +10°. Вітер мінливий, помірний.
На популярних українських маршрутах сьогодні сонячно і без опадів, завтра пройдуть дощі
У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря +9°. Вітер мінливий, до 6.3 м/с.
У Вінниці очікується злива. Температура вдень +9°. Вітер мінливий, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +17°, мінливий, до 7.8 м/с.
У Харкові у четвер пройде дощ, температура вдень +8°. Вітер мінливий, помірний.
У Дніпрі сьогодні очікуються опади. Температура +13°. Вітер мінливий, свіжий.
У Сімферополі пройде злива. Температура вдень +18°, вітер мінливий, до 5.0 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +16°. Вітер мінливий, до 7.9 м/с.
У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, температура +12°, вітер мінливий, помірний.
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +11°. Вітер мінливий, до 7.6 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°