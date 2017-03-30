У Києві сьогодні без опадів, вдень до +8°

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 березня у столиці без опадів, вдень до +8°.

У Києві сьогодні до +8° / ourgreenworld.ru

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +2°. Вітер північний і західний, до 6.5 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:41, а зайде о 19:24.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 30 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +18°.

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