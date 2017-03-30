У Києві сьогодні без опадів, вдень до +8°

08:30, 30 березня 2017
451

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 березня у столиці без опадів, вдень до +8°.

У Києві сьогодні до ourgreenworld.ru
У Києві сьогодні до +8° / ourgreenworld.ru

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +2°. Вітер північний і західний, до 6.5 м/с.

На популярних українських маршрутах сьогодні сонячно і без опадів, завтра пройдуть дощі

Сонце в столиці зійшло у 06:41, а зайде о 19:24.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 30 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°

Погода в Україні

Віргінія, США
0 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
51 %
760 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин