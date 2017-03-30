Через загрозу повеней на сході Австралії оголосили короткий робочий день

09:30, 30 березня 2017
288

Влада австралійського штату Квінсленд закликала жителів східних районів, які вийшли 30 березня на роботу, якомога швидше повернутися додому через загрозу повеней від злив, викликаних тропічним циклоном "Деббі".

Наслідки циклону
Наслідки циклону "Деббі" / Reuters

Заклик стосується людей, які працюють у районах прибережної смуги довжиною близько 600 км - від міста Агнес-Вотер до кордону зі штатом Новий Південний Уельс, передає ТАСС з посиланням на місцеву поліцію.

NASA показало, як виглядає потужний циклон "Деббі" з космосу (відео)

До цієї зони потрапила столиця Квінсленда Брісбен, де проживають понад 2,3 млн жителів. З 10 ранку за місцевим часом (03:00 за Києвом) громадський транспорт міста працює безкоштовно.

Крім того, у Південному Квінсленді через негоду закрито всі школи.

"Ми не можемо допустити того, щоб батькам довелося сьогодні ввечері забирати дітей зі шкіл в умовах, коли очікуються масштабні затоплення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, близько 63 тисяч будинків на північному сході Австралії залишаються без електрики після того, як на регіон обрушився тропічний циклон "Деббі".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
0 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
51 %
760 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин