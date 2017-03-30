Через загрозу повеней на сході Австралії оголосили короткий робочий день

Влада австралійського штату Квінсленд закликала жителів східних районів, які вийшли 30 березня на роботу, якомога швидше повернутися додому через загрозу повеней від злив, викликаних тропічним циклоном "Деббі".

Наслідки циклону "Деббі" / Reuters

Заклик стосується людей, які працюють у районах прибережної смуги довжиною близько 600 км - від міста Агнес-Вотер до кордону зі штатом Новий Південний Уельс, передає ТАСС з посиланням на місцеву поліцію.

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До цієї зони потрапила столиця Квінсленда Брісбен, де проживають понад 2,3 млн жителів. З 10 ранку за місцевим часом (03:00 за Києвом) громадський транспорт міста працює безкоштовно.

Крім того, у Південному Квінсленді через негоду закрито всі школи.

"Ми не можемо допустити того, щоб батькам довелося сьогодні ввечері забирати дітей зі шкіл в умовах, коли очікуються масштабні затоплення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, близько 63 тисяч будинків на північному сході Австралії залишаються без електрики після того, як на регіон обрушився тропічний циклон "Деббі".