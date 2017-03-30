У Домініканській Республіці через масштабну повінь евакуювали майже 2 тисячі осіб
З 23 березня північні райони Домініканської Республіки страждають від повеней, викликаних проливними дощами.
Через негоду 1770 осіб були змушені покинути свої будинки. Стихія пошкодила близько 364 будинків і повністю зруйнувала вісім, передає Floodlist.
Через повені в Перу евакуюють понад 10 тисяч осіб
Всього затопленими виявилися 27 населених пунктів.
Дощі в основному торкнулися північної провінції Пуерто Плато. Тут мінімум дві людини зникли безвісти після того, як водою унесло їхній човен.
Нагадаємо, влада австралійського штату Квінсленд закликала жителів східних районів, які вийшли 30 березня на роботу, якомога швидше повернутися додому через загрозу повеней від злив, викликаних тропічним циклоном "Деббі".
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