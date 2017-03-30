Техас постраждав від сильного шторму (фото, відео)

11:31, 30 березня 2017
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Складні погодні умови 29 березня встановилися в американському штаті Техас.

Шторм в Техасі / twitter.com @BillBishopKHOU
Шторм в Техасі / twitter.com @BillBishopKHOU

Швидкість вітру в регіоні сягала 72 км/год, також є інформація про три торнадо, передає The Weather Channel.

У районі Ла Порте через негоду дві людини отримали травми. У місті Х'юстон торнадо пошкодив житловий комплекс. Вітер зірвав дахи з будинків, пошкодив гаражі й автомобілі.

Складні погодні умови спостерігаються і в штаті Теннесі. Тут у кількох округах 30 березня у зв'язку з негодою закриють школи.

Нагадаємо, три людини загинули в автокатастрофі в американському штаті Техас під час "полювання за торнадо".

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