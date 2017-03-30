Техас постраждав від сильного шторму (фото, відео)
Складні погодні умови 29 березня встановилися в американському штаті Техас.
Швидкість вітру в регіоні сягала 72 км/год, також є інформація про три торнадо, передає The Weather Channel.
Azalea Place apartments damaged after this morning's storm. Roof caved in, multiple units soaked. SW #HOU #KHOU11 pic.twitter.com/5OsulV7cTL— Melissa Correa (@MCorreaKHOU) March 29, 2017
У районі Ла Порте через негоду дві людини отримали травми. У місті Х'юстон торнадо пошкодив житловий комплекс. Вітер зірвав дахи з будинків, пошкодив гаражі й автомобілі.
Складні погодні умови спостерігаються і в штаті Теннесі. Тут у кількох округах 30 березня у зв'язку з негодою закриють школи.
Elderly woman taken to hospital after fire in W Harris County.. Likely sparked by lightning strike. I'm live: #khou11 4,5,6. Pic: Cy Fair FD pic.twitter.com/y1TDNOQ9AH— Jason Miles (@JMilesKHOU) March 29, 2017
Нагадаємо, три людини загинули в автокатастрофі в американському штаті Техас під час "полювання за торнадо".
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