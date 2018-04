Техас постраждав від сильного шторму (фото, відео)

Швидкість вітру в регіоні сягала 72 км/год, також є інформація про три торнадо, передає The Weather Channel.

Azalea Place apartments damaged after this morning's storm. Roof caved in, multiple units soaked. SW #HOU #KHOU11 pic.twitter.com/5OsulV7cTL

У районі Ла Порте через негоду дві людини отримали травми. У місті Х'юстон торнадо пошкодив житловий комплекс. Вітер зірвав дахи з будинків, пошкодив гаражі й автомобілі.

Складні погодні умови спостерігаються і в штаті Теннесі. Тут у кількох округах 30 березня у зв'язку з негодою закриють школи.

Elderly woman taken to hospital after fire in W Harris County.. Likely sparked by lightning strike. I'm live: #khou11 4,5,6. Pic: Cy Fair FD pic.twitter.com/y1TDNOQ9AH