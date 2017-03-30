У результаті трьох землетрусів у Китаї постраждали майже 27 тисяч осіб

12:08, 30 березня 2017
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В Далы-Байському автономному окрузі провінції Юньнань (Китай) у результаті землетрусів постраждало майже 27 тисяч осіб.

У Китаї сталося три землетруси / Flickr, Matt Katzenberger
У Китаї сталося три землетруси / Flickr, Matt Katzenberger

Також евакуйовано було 5286 осіб, передає Xinhua.

Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,6

У Янбі-Ійському автономному повіті 27 березня о 07:40, 07:55, 09:10 (за місцевим часом) сталося три землетруси магнітудою 4,7, 5,1 і 4,3. У результаті серйозний збиток був нанесений 7180 будівлям, різною мірою постраждала і місцева транспортна, водна та інша інфраструктура.

Нагадаємо, 29 березня в Тихому океані неподалік від селища Усть-Камчатськ на Камчатці (РФ) стався потужний землетрус.

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