На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на заході завтра температура до +18°

На популярних Українських маршрутах у четвер і п'ятницю місцями пройдуть дощі. На заході завтра температура до +18°.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +7°... +16°. Завтра на цьому маршруті температура до +11°, хмарно з проясненнями.

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На трасі Київ – Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +7° ...+16°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до +18°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +16°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті сонячно, температура до +11°.

У напрямку Харкова невелика хмарність. Температура в дорозі до +9°. 31 березня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура +7° ...+9°.

За маршрутом Київ - Чернівці місцями пройдуть дощі, +7° ... +12°. За даним напрямом у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура до +17°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.