На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на заході завтра температура до +18°
На популярних Українських маршрутах у четвер і п'ятницю місцями пройдуть дощі. На заході завтра температура до +18°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +7°... +16°. Завтра на цьому маршруті температура до +11°, хмарно з проясненнями.
Сьогодні в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
На трасі Київ – Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +7° ...+16°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до +18°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +16°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті сонячно, температура до +11°.
У напрямку Харкова невелика хмарність. Температура в дорозі до +9°. 31 березня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура +7° ...+9°.
За маршрутом Київ - Чернівці місцями пройдуть дощі, +7° ... +12°. За даним напрямом у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура до +17°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°