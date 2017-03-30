У Києві та області оголосили штормове попередження

14:30, 30 березня 2017
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До кінця доби 30 березня у Києві утримається сильний вітер.

У Києві до кінця доби очікується сильний вітер / dailymail.co.uk
У Києві до кінця доби очікується сильний вітер / dailymail.co.uk

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +8°

"За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця доби 30 березня у Києві та Київській області утримаються пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути обережними під час перебування на вулиці.

"Не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - звертаються у ДСНС.

Нагадаємо, у четвер, 30 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +18°.

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