Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогір'ї Карпат

16:00, 30 березня 2017
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У п’ятницю, 31 березня, у високогір'ї Закарпатської області очікується значна лавинна небезпека.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 31 березня у високогір'ї Закарпатської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, до кінця доби 30 березня у Києві утримається сильний вітер.

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