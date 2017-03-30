Завтра в Україні без опадів, у більшості регіонів збережеться прохолодна погода (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 березня в Україні практично без опадів, на заході до +18°.

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У Києві завтра без опадів, вночі +7°, вдень +11°. Вітер південний і південно-західний, до 6.6 м/с.

У Львові 31 березня хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +17°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +7°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.

У Вінниці в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Температура вночі +4°, вдень +10°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +1°, вдень +9°, вітер мінливий, до 5.1 м/с.

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +3°, вдень +7°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +3°, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сонячно. Температура вночі -3°, вдень +9°. Вітер східний та північно-східний, до 6.9 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі -1°, вдень +7°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

У Краматорську в п'ятницю похмуро, температура вночі -1°, вдень +8°, вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +1°, вдень +7°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.

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