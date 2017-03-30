У Києві завтра без опадів, вдень до +11°

19:00, 30 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 31 березня, у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері – до +10°. Вітер південний і південно-західний, до 6.6 м/с.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на заході завтра температура до +18°

Сонце в столиці зійде у 06:37, а зайде о 19:27.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня в Україні практично без опадів, на заході до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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