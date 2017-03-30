Квітучий Лондон: з'явилися чарівні фото з Королівських ботанічних садів (фотогалерея)

16:14, 30 березня 2017
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Весна в Британії вже йде повним ходом.

Агентство Reuters опублікувало чарівні фото з Королівських ботанічних садів Кью на заході Лондона.

На відміну від України, у Великобританії вже весна йде повним ходом, і щосили цвітуть дерева і квіти.

Як повідомляв Погода.УНІАН, в Україні справжня весна очікується вже з 1 квітня.

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