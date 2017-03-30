Відчайдухи проїхалися на водних мотоциклах затопленими вулицями Австралії (видео)

19:53, 30 березня 2017
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Екстремали проїхалися на гідроциклах затопленими вулицями Австралії.

Молодці проїхалися водними мотоциклами по затоплених вулицях Австралії /
"Водні вправи" місцевих екстремалів / скріншот

Тропічний шторм "Деббі", що обрушився на країну минулого тижня, знищив дві тисячі будинків і паралізував частину країни.

NASA показало, як виглядає потужний циклон "Деббі" з космосу (відео)

Втім, для місцевих сміливців, висока вода стала майданчиком для трюків.

Хлопці щасливі, що не втратили ідеального випадку випробувати себе.

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