Відчайдухи проїхалися на водних мотоциклах затопленими вулицями Австралії (видео)

Екстремали проїхалися на гідроциклах затопленими вулицями Австралії.

"Водні вправи" місцевих екстремалів / скріншот

Тропічний шторм "Деббі", що обрушився на країну минулого тижня, знищив дві тисячі будинків і паралізував частину країни.

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Втім, для місцевих сміливців, висока вода стала майданчиком для трюків.

Хлопці щасливі, що не втратили ідеального випадку випробувати себе.