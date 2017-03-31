В Україні сьогодні без опадів, у більшості регіонів збережеться прохолодна погода (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 березня в Україні практично без опадів. На заході до +18°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Сьогодні В Києві без опадів, удень +11°. Вітер південний і південно-західний, до 6.6 м/с.

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У Львові 31 березня сонячно, вдень +17°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря +16°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.

У Вінниці в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Температура вдень +10°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +9°, мінливий, до 5.1 м/с.

Прогноз на 31 березня / УНІАН

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +9°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сонячно. Температура вдень +9°, вітер східний та північно-східний, до 6.9 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

У Краматорську у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура +8°, вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.

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