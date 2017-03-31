В Україні сьогодні без опадів, у більшості регіонів збережеться прохолодна погода (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 31 березня в Україні практично без опадів. На заході до +18°.
Сьогодні В Києві без опадів, удень +11°. Вітер південний і південно-західний, до 6.6 м/с.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на заході завтра температура до +18°
У Львові 31 березня сонячно, вдень +17°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря +16°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.
У Вінниці в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Температура вдень +10°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +9°, мінливий, до 5.1 м/с.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +9°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сонячно. Температура вдень +9°, вітер східний та північно-східний, до 6.9 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.
У Краматорську у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура +8°, вітер мінливий, легкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+13°... +7°
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Дніпро+28°... +15°
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Донецьк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запоріжжя+29°... +16°
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Івано-Франківськ+15°... +7°
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Київ+15°... +10°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+36°... +20°
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Луцьк+14°... +7°
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Львів+14°... +7°
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Миколаїв+27°... +12°
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Одеса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+13°... +8°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницький+11°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+16°... +10°
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Чернівці+15°... +8°