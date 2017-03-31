У Києві сьогодні без опадів, вдень до +11°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 31 березня, у столиці без опадів, вдень до +11°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері - до +9°. Вітер південний і південно-західний, до 6.6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:37, а зайде о 19:27.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня в Україні практично без опадів. На заході до +18°.

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