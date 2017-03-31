У високогір'ї Карпат зберігається лавинна небезпека

Сьогодні, 31 березня, у високогір'ї Закарпатської області очікується значна лавинна небезпека.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, вдень до +11°

"За прогнозами Укргідрометцентру, 31 березня у високогір'ї Закарпатської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути бути обережними та утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, 31 березня в Україні практично без опадів. На заході до +18°.