У високогір'ї Карпат зберігається лавинна небезпека

09:28, 31 березня 2017
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Сьогодні, 31 березня, у високогір'ї Закарпатської області очікується значна лавинна небезпека.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +11°

"За прогнозами Укргідрометцентру, 31 березня  у високогір'ї Закарпатської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути бути обережними та утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, 31 березня в Україні практично без опадів. На заході до +18°.

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