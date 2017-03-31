На затопленій дорозі в Австралії знайшли акулу (фото, відео)

10:29, 31 березня 2017
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Околиці міста Ер (штат Квінсленд, Австралія) виявилися сильно підтопленими через тропічний циклон "Деббі".

Акула опинилася на затопленій дорозі / twitter.com @philipjcalder
Акула опинилася на затопленій дорозі / twitter.com @philipjcalder

Пожежники і рятувальники на одній з доріг помітили велику акулу-бика, передає The Weather Channel.

Ці риби можуть жити не тільки в морі, але й у прісноводних водоймах - струмках і річках. Цей вид є небезпечним для людини, рятувальники закликають місцевих мешканців бути надзвичайно обережними.

Акулу завдовжки приблизно в 1,5 метрів намагалися перемістити в інше місце, проте тварина загинула, передає SkyNews.

Нагадаємо, близько 63 тисяч будинків на північному сході Австралії залишаються без електрики після того, як на регіон обрушився тропічний циклон "Деббі".

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