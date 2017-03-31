На затопленій дорозі в Австралії знайшли акулу (фото, відео)
Околиці міста Ер (штат Квінсленд, Австралія) виявилися сильно підтопленими через тропічний циклон "Деббі".
Пожежники і рятувальники на одній з доріг помітили велику акулу-бика, передає The Weather Channel.
We've heard of roads being closed for debris, trees down, power lines but never because of sharks! Watch out in Ayr! #Amazing pic.twitter.com/lfHhvANsWX— RACQ (@RACQOfficial) March 30, 2017
Ці риби можуть жити не тільки в морі, але й у прісноводних водоймах - струмках і річках. Цей вид є небезпечним для людини, рятувальники закликають місцевих мешканців бути надзвичайно обережними.
Акулу завдовжки приблизно в 1,5 метрів намагалися перемістити в інше місце, проте тварина загинула, передає SkyNews.
#Sharknado. Locals at #Ayr sadly discover another of the untold thousands of marine and land animals that were victims of #CycloneDebbie pic.twitter.com/tMf2WBomQH— Marcus Middleton (@MMiddleton_10) March 30, 2017
Нагадаємо, близько 63 тисяч будинків на північному сході Австралії залишаються без електрики після того, як на регіон обрушився тропічний циклон "Деббі".
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