США нададуть допомогу Перу у зв'язку з повенями

США нададуть Перу допомога у зв'язку з повенями, які обрушилися на країну останніми тижнями.

Наслідки повені в Перу / Reuters

На даний момент від повеней в Перу загинуло 97 осіб, стихія знищила майно понад 124 тисячі осіб, а загалом повені торкнулися близько 813 тисяч жителів країни.

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"З моменту початку стихійного лиха США виділили понад 775 тисяч доларів, а також негрошову допомогу", - цитує заяву в. о. офіційного представника держдепартаменту США Марка Тонера РИА Новости.

У Перу знаходяться чотири команди фахівців із США. Також повідомляється, що США надали 10 вертольотів, які беруть участь у гуманітарних операціях. У регіоні працюють 13 оперативних центрів, збудованих й обладнаних США.

За словами Тонера, США продовжать підтримувати Перу і в наступні місяці.

Нагадаємо, близько 10 тисяч осіб, які постраждали від потужних повеней в Перу, будуть переміщені до притулків в регіоні Пиура.