Перші дні квітня порадують українців теплою погодою, на заході обіцяють до +23° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні практично без опадів, у неділю на заході потеплішає до +23°.

Ілюстрація / REUTERS

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +8°, вдень +13°. У неділю сонячно, +9°...+21°.

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У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +9°. У неділю без опадів, +6°...+20°.

У Луцьку в суботу вночі +7°, вдень +19°, можливий дощ. У неділю вночі +8°, вдень +20°, сонячно.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +7°...+11°. У неділю до +18°, мінлива хмарність.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +7°, вдень +21°. У неділю +5°...+17°.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +9°. У неділю +7°...+15°, без опадів.

Прогноз на 1 квітня / УНІАН

Прогноз на 2 квітня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +2°, вдень +14°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +4°...+17°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +3°...+14°. У неділю -2°...+16°, сонячно.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +1°, вдень +10°. У неділю без опадів, температура до +12°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі -2°, вдень +11°. У неділю температура до +15°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -2°, вдень +10°. У неділю +4°...+14°, хмарно з проясненнями.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу сонячно, температура до +16°. У неділю без опадів, вночі 0°, вдень +16°.

У Моршині на Львівщині в суботу ясно і безхмарно, вночі +4°, вдень +22°. У неділю без опадів, вночі +4°, вдень до +23°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +20°. У неділю температура вдень +20°, без опадів.

У Сваляві завтра сонячно, +18°, у неділю без опадів, температура повітря +5° ...+23°.

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