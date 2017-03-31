Перші дні квітня порадують українців теплою погодою, на заході обіцяють до +23° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні практично без опадів, у неділю на заході потеплішає до +23°.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +8°, вдень +13°. У неділю сонячно, +9°...+21°.
В Україні сьогодні без опадів, у більшості регіонів збережеться прохолодна погода (карта)
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +9°. У неділю без опадів, +6°...+20°.
У Луцьку в суботу вночі +7°, вдень +19°, можливий дощ. У неділю вночі +8°, вдень +20°, сонячно.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +7°...+11°. У неділю до +18°, мінлива хмарність.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +7°, вдень +21°. У неділю +5°...+17°.
У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +9°. У неділю +7°...+15°, без опадів.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +2°, вдень +14°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +4°...+17°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +3°...+14°. У неділю -2°...+16°, сонячно.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +1°, вдень +10°. У неділю без опадів, температура до +12°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі -2°, вдень +11°. У неділю температура до +15°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -2°, вдень +10°. У неділю +4°...+14°, хмарно з проясненнями.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу сонячно, температура до +16°. У неділю без опадів, вночі 0°, вдень +16°.
У Моршині на Львівщині в суботу ясно і безхмарно, вночі +4°, вдень +22°. У неділю без опадів, вночі +4°, вдень до +23°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +20°. У неділю температура вдень +20°, без опадів.
У Сваляві завтра сонячно, +18°, у неділю без опадів, температура повітря +5° ...+23°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+18°... +9°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +14°
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Житомир+19°... +9°
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Запоріжжя+24°... +15°
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Івано-Франківськ+18°... +8°
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Київ+20°... +12°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+26°... +15°
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Луцьк+17°... +8°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+24°... +14°
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Одеса+25°... +14°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+18°... +8°
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Сімферополь+25°... +15°
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Суми+22°... +11°
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Тернопіль+17°... +7°
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Харків+24°... +13°
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Херсон+25°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+22°... +12°
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Чернігів+21°... +10°
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Чернівці+18°... +10°