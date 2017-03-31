В Україні оголосили штормове попередження

До кінця доби 31 березня у багатьох областях України очікується сильний вітер.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 31 березня у Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Луганській та Донецькій областях пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, по Києву та області очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути обережними під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні практично без опадів, у неділю на заході потеплішає до +23°.