В Україні оголосили штормове попередження

13:11, 31 березня 2017
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До кінця доби 31 березня у багатьох областях України очікується сильний вітер.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Україні сьогодні без опадів, у більшості регіонів збережеться прохолодна погода (карта)

"За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 31 березня у Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Луганській та Донецькій областях пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, по Києву та області очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути обережними під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні практично без опадів, у неділю на заході потеплішає до +23°.

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