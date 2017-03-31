П'ять районів Австралії оголосили зонами стихійного лиха
В австралійському штаті Новий Південний Уельс уряд оголосив п'ять північних районів, де сталися повені, зонами стихійного лиха.
Міністр у справах поліції і надзвичайних ситуацій штату Трой Грант повідомив, що це "спростить для влади і мешканців постраждалих від стихії населених пунктів процедури оцінки та відшкодування збитків".
Через загрозу повеней на сході Австралії оголосили короткий робочий день
У штатах Новий Південний Уельс і Квінсленд залишається високою небезпека від повеней, незважаючи на деяке поліпшення погоди після тропічного циклону "Деббі", передає ТАСС.
Протягом двох минулих днів на сході Австралії безперервно йшли зливові дощі, що призвело до різкого підвищення рівня води в багатьох річках. У результаті в містах Лістер, Чиндера, Мурвілумба, Кінгслі, Бінлі, ряді районів Голд-Коста за останні 24 години випало понад 400 мм опадів і сталися повені.
У Квінсленді близько 130 тис. будинків залишаються без електрики.
Нагадаємо, околиці міста Ер (штат Квінсленд, Австралія) виявилися сильно підтопленими чеерез тропічний циклон "Деббі". Пожежники і рятувальники на одній з доріг помітили велику акулу-бика.
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