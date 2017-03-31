У п'ятницю, 31 березня, біля берегів Королівства Тонга стався землетрус магнітудою 5,0.

Біля берегів Тонга стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 55 км на північний схід від населеного пункту Хіхіто. Осередок землетрусу залягав на глибині 74,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у Далі-Байському автономному окрузі провінції Юньнань (Китай) у результаті землетрусів постраждало майже 27 тисяч осіб.