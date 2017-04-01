Україну завтра огорне справжнім теплом - синоптик

У неділю, 2 квітня, в Україні опадів не очікується.

В Україні буде по-справжньому тепло / cards.i.ua

Завтра в Україні вдень очікується +17+22°, на заході - до +24°, на сході й південному сході +11+17°. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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У Києві в неділю температура прогріється до +20°, буде багато сонця. Крім того, синоптик прогнозує тепло і в понеділок, 3 квітня: "втримається чудова недільна погода".

Раніше Діденко повідомляла, що з 1 квітня у нашій країні очікується до +18 градусів. "Сонце і тепло будуть всюди в Україні. І не якісь там нищебродські +5+10, а справжні +13+18 градусів, а, може, й вище. І ніякого дощу", - йшлося у її прогнозі.