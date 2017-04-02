В Карпатах у неділю і понеділок є небезпека сходження лавин

Рятувальники просять утриматися від походів у гори.

У Карпатах є ризик сходження лавин / Фото УНИАН

Синоптики попереджають про лавинну небезпеку у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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За прогнозами Укргідрометцентру, 2 – 3 квітня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека.

ДСНС закликає громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.