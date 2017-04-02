Понеділок в Україні буде теплим і сонячним – синоптик

Лише околицях Рівненщини, Волині, Житомирщини та Київщини ймовірний дощ.

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Понеділок, 3 квітня, у більшості регіонів України буде теплим і сонячним. Про це синоптик Наталка Діденко написала у своєму Facebook.

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За словами Діденко, понеділок в Україні буде, як сьогодні, - теплий і сонячний. "Лише в другій половині дня на крайньому заході та на північних околицях Рівненщини, Волині, Житомирщини та Київщини ймовірний дощ і навіть з грозою", - додала синоптик.

Як повідомлялось, у Києві в неділю повітря прогрілось до +20°.