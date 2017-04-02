Понеділок в Україні буде теплим і сонячним – синоптик

16:31, 2 квітня 2017
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Лише околицях Рівненщини, Волині, Житомирщини та Київщини ймовірний дощ.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Понеділок, 3 квітня, у більшості регіонів України буде теплим і сонячним. Про це синоптик Наталка Діденко написала у своєму Facebook.

В Карпатах у неділю і понеділок є небезпека сходження лавин

За словами Діденко, понеділок в Україні буде, як сьогодні, - теплий і сонячний. "Лише в другій половині дня на крайньому заході та на північних околицях Рівненщини, Волині, Житомирщини та Київщини ймовірний дощ і навіть з грозою", - додала синоптик.

Як повідомлялось, у Києві в неділю повітря прогрілось до +20°.

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