В Україні сьогодні буде тепло і сонячно (карта)

08:05, 3 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 3 квітня в Україні сонячно і практично без опадів. На заході до +21°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході буде ясно і безхмарно, найтепліше буде в Луганській області – до +18°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, у Криму до +19°.

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На заході України у понеділок буде найтепліше – до +21°, однак жителям Волинської та Рівненської областей обіцяють дощ з грозою.

У північних областях переважно сонячно, лише в Чернігівській області очікується невелика хмарність. Температура вдень – до +20°. У центрі України сьогодні сонячно і без опадів.

Прогноз на 3 квітня / УНІАН
Прогноз на 3 квітня / УНІАН

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