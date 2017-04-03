У Києві сьогодні вдень до +20°, без опадів

08:30, 3 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 3 квітня, у столиці без опадів, вдень до +20°.

У Києві сьогодні до УНІАН
У Києві сьогодні до +20° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +13°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:30, зайде о 19:32.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в Україні сонячно і практично без опадів. На заході до +21°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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