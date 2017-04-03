Серед жертв зсувів у Колумбії більше 40 дітей
254 людини, у тому числі 43 дитини, загинули в результаті зсувів, які сталися на південному заході Колумбії.
Про це повідомив президент країни Хуан Мануель Сантос, передає Російська служба BBC.
2 квітня Сантос особисто поїхав до муніципалітету Мокоа, який найсильніше постраждав від зсувів.
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У регіоні протягом кількох годин йшли проливні дощі, що призвело до виходу річок з берегів. Сходження зсувів було викликано в основному розливом води річки Мокоа та її притоків.
На пошуки зниклих безвісти і ліквідацію наслідків зсувів були направлені понад 1000 військових.
За словами рятувальників, погані погодні умови ускладнюють пошук постраждалих. Також сильно ускладнений доступ до постраждалих районів - багато мостів у регіоні зруйновані, пошкоджені дороги.
Місто Мокоа - адміністративний центр департаменту Путумайо - виявилося фактично відрізаним від зовнішнього світу, у місті немає електрики і не працює система водопостачання.
Нагадаємо, зсуви призвели до забруднення води в річці, що є провідною до резервуару недалеко від столиці Чилі Сантьяго.
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