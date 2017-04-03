Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогір'ї Карпат

10:35, 3 квітня 2017
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Сьогодні, 3 квітня, у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігатиметься лавинна небезпека.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 3 квітня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, 3 квітня в Україні сонячно і практично без опадів. На заході до +21°.

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