Жертвами тропічного циклону "Деббі" в Австралії стали п'ятеро людей
У результаті повеней, викликаних тропічним циклоном "Деббі", загинули п'ять осіб.
1 квітня влада Нового Південного Уельсу і Квінсленда оголосила про загибель трьох осіб, пізніше повідомили про загибель ще двох осіб, а поліція Квінсленда уточнила, що доля трьох жителів штату залишається невідомою, передає ТАСС.
Через загрозу повеней на сході Австралії оголосили короткий робочий день
Циклон "Деббі" призвів до великої кількості повеней у зазначених штатах. Згідно з даними рятувальників, близько 20 тис. жителів Нового Південного Уельсу досі не можуть повернутися до своїх будинків, які вони залишили минулими днями, рятуючись від води. Понад 10 тис. будинків у цьому штаті і близько 60 тис. будинків в Квінсленді, як і раніше залишаються без електрики.
Найскладніша ситуація у місті Рокгемптон на сході Квінсленда, де живуть понад 70 тис. осіб. За даними влади, на початку цього тижня рівень річки Фітцрой, що протікає цим містом, може перевищити показник, зареєстрований у 1954 році, коли сталася найбільш спустошлива в історії цих районів Квінсленда повінь.
Нагадаємо, околиці міста Ер (штат Квінсленд, Австралія) виявилися сильно підтопленими через тропічний циклон "Деббі". Пожежники і рятувальники на одній з доріг помітили велику акулу-бика.
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