У першій половині тижня в Україні буде по-літньому тепло, з четверга очікується похолодання і пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у першій половині тижня в Україні збережеться тепла погода, а з четверга очікується невелике похолодання і дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на заході і півночі - до +22°. У східних областях температура до +21°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +21°, на півдні до +18°.
У вівторок, 4 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень на сході країни потеплішає до +21°, в інших регіонах +12°...+19°.
У середу, 5 квітня, в Україні практично без опадів, дощі очікуються тільки в Чернівецькій області. Вдень тепліше буде на півдні - до +20°.
У четвер практично по всій країні пройдуть дощі і похолодає. Вночі в Україні -1°...+7°, вдень на півдні до +17°.
У п'ятницю в країні також очікуються дощі. На півдні і сході температура вдень до +18°, в інших регіонах +8°...+17°.
8 і 9 квітня в Україні продовжать йти дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півдні - до +2°, на решті території +3°...+5°. Вдень температура по країні +11°...+16°. У неділю вночі на заході до 0°, вдень в Україні +11°...+17°.
Народний прогноз
3 квітня - день Кирила-Дери полоз. День отримав таку назву, тому що дороги з цього дня тануть і псуються, їздити по ним стає важче. Якщо з'являються перші комарі-товкуни - до тепла. 4 квітня - священномученика Василя. На Василя сонце в колах - до урожаю.
В Україні сьогодні буде тепло і сонячно (карта)
5 квітня - день Нікона і Федула-Вітрогона. Нікон - руйнівник снігового покриву, а Федул - покровитель вітру. Прийшов Федул - теплий вітер подув.
У народному календарі 6 квітня називали днем Захарії, Посника. Сьогоднішній день покаже, якою буде весна. На Захарія ніч тепла - весна дружна. 7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення без ластівок - холодна зима. Небо на Благовіщення безхмарне, сонце ясне - літо буде грозовим.
8 квітня - день Гавриїла Благовіста. Якою буде погода 8 квітня - такою вона буде 8 жовтня. 9 квітня - день Мотрони. До цього дня майже весь сніг вже сходив, прилітали птахи.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+18°... +9°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +14°
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Житомир+19°... +9°
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Запоріжжя+24°... +15°
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Івано-Франківськ+18°... +8°
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Київ+20°... +12°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+26°... +15°
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Луцьк+17°... +8°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+24°... +14°
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Одеса+25°... +14°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+18°... +8°
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Сімферополь+25°... +15°
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Суми+22°... +11°
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Тернопіль+17°... +7°
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Харків+24°... +13°
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Херсон+25°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+22°... +12°
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Чернігів+21°... +10°
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Чернівці+18°... +10°