У першій половині тижня в Україні буде по-літньому тепло, з четверга очікується похолодання і пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у першій половині тижня в Україні збережеться тепла погода, а з четверга очікується невелике похолодання і дощі.

З четверга в Україні пройдуть дощі / ua-travels.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на заході і півночі - до +22°. У східних областях температура до +21°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +21°, на півдні до +18°.

Прогноз на 3 квітня / УНІАН

У вівторок, 4 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень на сході країни потеплішає до +21°, в інших регіонах +12°...+19°.

Прогноз на 4 квітня / УНІАН

У середу, 5 квітня, в Україні практично без опадів, дощі очікуються тільки в Чернівецькій області. Вдень тепліше буде на півдні - до +20°.

Прогноз на 5 квітня / УНІАН

У четвер практично по всій країні пройдуть дощі і похолодає. Вночі в Україні -1°...+7°, вдень на півдні до +17°.

Прогноз на 6 квітня / УНІАН

У п'ятницю в країні також очікуються дощі. На півдні і сході температура вдень до +18°, в інших регіонах +8°...+17°.

Прогноз на 7 квітня / УНІАН

8 і 9 квітня в Україні продовжать йти дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півдні - до +2°, на решті території +3°...+5°. Вдень температура по країні +11°...+16°. У неділю вночі на заході до 0°, вдень в Україні +11°...+17°.

Прогноз на 8 квітня / УНІАН

Прогноз на 9 квітня / УНІАН

Народний прогноз

3 квітня - день Кирила-Дери полоз. День отримав таку назву, тому що дороги з цього дня тануть і псуються, їздити по ним стає важче. Якщо з'являються перші комарі-товкуни - до тепла. 4 квітня - священномученика Василя. На Василя сонце в колах - до урожаю.

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5 квітня - день Нікона і Федула-Вітрогона. Нікон - руйнівник снігового покриву, а Федул - покровитель вітру. Прийшов Федул - теплий вітер подув.

У народному календарі 6 квітня називали днем Захарії, Посника. Сьогоднішній день покаже, якою буде весна. На Захарія ніч тепла - весна дружна. 7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення без ластівок - холодна зима. Небо на Благовіщення безхмарне, сонце ясне - літо буде грозовим.

8 квітня - день Гавриїла Благовіста. Якою буде погода 8 квітня - такою вона буде 8 жовтня. 9 квітня - день Мотрони. До цього дня майже весь сніг вже сходив, прилітали птахи.

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