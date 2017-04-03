У перші дні квітня в Києві зафіксували декілька температурних рекордів
З початку квітня 2017 року погода у Києві встановила чотири температурні рекорди.
Так, 1 квітня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.
У Києві сьогодні вдень до +20°, без опадів
Стовпчик термометра не опустився нижче +10,0°, що на 2,0° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати 1975 року.
2 квітня у столиці температура після полудня піднялась до +23,1°, що на 1,1° вище попереднього максимального значення 1990 року, крім цього середньодобова температура досягла +14°, таким чином повторивши рекордне значення 1990 року.
3 квітня у Києві зафіксовано найтеплішу ніч за 137 років спостережень - температура не опустилась нижче +11,9°, що на 0,3° тепліше, ніж було у 1990 році.
Нагадаємо, у першій половині тижня в Україні збережеться тепла погода, а з четверга очікується невелике похолодання і дощі.
Погода в Україні
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Вінниця+18°... +9°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +14°
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Житомир+19°... +9°
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Запоріжжя+24°... +15°
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Івано-Франківськ+18°... +8°
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Київ+20°... +12°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+26°... +15°
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Луцьк+17°... +8°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+24°... +14°
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Одеса+25°... +14°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+18°... +8°
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Сімферополь+25°... +15°
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Суми+22°... +11°
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Тернопіль+17°... +7°
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Харків+24°... +13°
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Херсон+25°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+22°... +12°
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Чернігів+21°... +10°
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Чернівці+18°... +10°