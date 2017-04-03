У перші дні квітня в Києві зафіксували декілька температурних рекордів

З початку квітня 2017 року погода у Києві встановила чотири температурні рекорди.

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Так, 1 квітня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

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Стовпчик термометра не опустився нижче +10,0°, що на 2,0° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати 1975 року.

2 квітня у столиці температура після полудня піднялась до +23,1°, що на 1,1° вище попереднього максимального значення 1990 року, крім цього середньодобова температура досягла +14°, таким чином повторивши рекордне значення 1990 року.

3 квітня у Києві зафіксовано найтеплішу ніч за 137 років спостережень - температура не опустилась нижче +11,9°, що на 0,3° тепліше, ніж було у 1990 році.

Нагадаємо, у першій половині тижня в Україні збережеться тепла погода, а з четверга очікується невелике похолодання і дощі.