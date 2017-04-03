Як цвіте вишня в різних куточках планети (фоторепортаж)

У різних країнах уже почалося цвітіння вишні.

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У різних куточках Землі багато людей вважають цвіт вишні одним з головних символів весни. На початку квітня насолодитися чудовими квітами вже можуть жителі різних країн: Японії, США, Німеччини, Китаю та ін. Щасливі туристи роблять фотографії на фоні дерев, а в Японії навіть сфотографували кота, який відпочивав на гілках.

У столиці США Вашингтоні вишня зацвіла ще в середині березня, однак тоді дерева постраждали від потужного снігового шторму.