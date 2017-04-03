На півночі Китаю очікується нова хвиля забруднення повітря
Протягом 3-6 квітня внаслідок викидів забруднюючих речовин і несприятливих погодних умов у північних регіонах Китаю очікується сильне забруднення повітря.
Зокрема, сильне забруднення повітря може виникнути в Пекіні, Тяньцзіні, деяких містах провінції Шаньсі, районах на півночі провінції Хенань, а також містах уздовж хребта Тайханшань, передає Xinhua.
У Китаї в 2016 році було зафіксовано рекордно високий рівень моря
За інформацією міністерства охорони навколишнього середовища Китаю, пом'якшення ситуації з забрудненням очікується близько 8 квітня.
Також повідомляється, що міністерство організувало 7 мобільних інспекційних груп, які проводять перевірки на місцях.
Нагадаємо, у Далі-Байському автономному окрузі провінції Юньнань (Китай) в результаті землетрусів постраждало майже 27 тисяч осіб.
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