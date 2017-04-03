На півночі Китаю очікується нова хвиля забруднення повітря

13:15, 3 квітня 2017
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Протягом 3-6 квітня внаслідок викидів забруднюючих речовин і несприятливих погодних умов у північних регіонах Китаю очікується сильне забруднення повітря.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Зокрема, сильне забруднення повітря може виникнути в Пекіні, Тяньцзіні, деяких містах провінції Шаньсі, районах на півночі провінції Хенань, а також містах уздовж хребта Тайханшань, передає Xinhua.

У Китаї в 2016 році було зафіксовано рекордно високий рівень моря

За інформацією міністерства охорони навколишнього середовища Китаю, пом'якшення ситуації з забрудненням очікується близько 8 квітня.

Також повідомляється, що міністерство організувало 7 мобільних інспекційних груп, які проводять перевірки на місцях.

Нагадаємо, у Далі-Байському автономному окрузі провінції Юньнань (Китай) в результаті землетрусів постраждало майже 27 тисяч осіб.

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