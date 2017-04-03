У понеділок, 3 квітня, у Південній Африці стався землетрус магнітудою 5,2.

У Південній Африці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 8 км на південь від населеного пункту Стілфонтейн. Осередок землетрусу залягав на глибині 5,0 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у Далі-Байському автономному окрузі провінції Юньнань (Китай) в результаті землетрусів постраждало майже 27 тисяч осіб.