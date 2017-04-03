Двоє людей загинули в результаті торнадо в США (фото, відео)

16:00, 3 квітня 2017
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В американському штаті Луїзіна сильний вітер перевернув будинок, у результаті загинули мати і дочка.

Наслідки торнадо у Луїзіані / twitter.com @MrLWestbrook
Наслідки торнадо у Луїзіані / twitter.com @MrLWestbrook

Про це повідомляє The Weather Channel.

Техас постраждав від сильного шторму (фото, відео)

Крім того, у цьому ж штаті один чоловік отримав травми після того, як сильний вітер повалив дерево на його автомобимль.

Негода також торкнулася штата Міссісіпі. Тут від повеней, викликаних проливними дощами, вдалося врятувати двох людей.

Нагадаємо, три людини загинули в автокатастрофі в американському штаті Техас під час "полювання за торнадо".

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