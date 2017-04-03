Завтра в Україні практично без опадів, на заході до +19° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 квітня, в Україні сонячно і практично без опадів. На заході до +19°.

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На сході буде хмарно з проясненнями, найтепліше буде в Донецькій області – до +17°, у Луганській області пройде дощ. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, в Криму до +19°.

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На заході України у вівторок – до +19°, однак жителям Чернівецької області обіцяють дощ з грозою.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вдень – до +17°. У центрі України переважно без опадів, у Кіровоградській області до +18°.

За народним прогнозом, 4 квітня - священномученика Василя. На Василя сонце в колах - до урожаю.

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