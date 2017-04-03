Завтра в Україні практично без опадів, на заході до +19° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 квітня, в Україні сонячно і практично без опадів. На заході до +19°.
На сході буде хмарно з проясненнями, найтепліше буде в Донецькій області – до +17°, у Луганській області пройде дощ. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, в Криму до +19°.
У перші дні квітня в Києві зафіксували декілька температурних рекордів
На заході України у вівторок – до +19°, однак жителям Чернівецької області обіцяють дощ з грозою.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вдень – до +17°. У центрі України переважно без опадів, у Кіровоградській області до +18°.
За народним прогнозом, 4 квітня - священномученика Василя. На Василя сонце в колах - до урожаю.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 4 квітня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+18°... +9°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +14°
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Житомир+19°... +9°
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Запоріжжя+24°... +15°
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Івано-Франківськ+18°... +8°
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Київ+20°... +12°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+26°... +15°
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Луцьк+17°... +8°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+24°... +14°
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Одеса+25°... +14°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+18°... +8°
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Сімферополь+25°... +15°
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Тернопіль+17°... +7°
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Харків+24°... +13°
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Херсон+25°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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