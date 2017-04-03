У Києві завтра без опадів, вдень до +17°

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 квітня у столиці без опадів.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері – до +13°. Вітер північний та східний, до 3.3 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:28, а зайде о 19:34.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 квітня, в Україні сонячно і практично без опадів. На заході до +19°.

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