У Києві завтра без опадів, вдень до +17°

17:00, 3 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 4 квітня у столиці без опадів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері – до +13°. Вітер північний та східний, до 3.3 м/с.

У перші дні квітня в Києві зафіксували декілька температурних рекордів

Сонце в столиці зійде у 06:28, а зайде о 19:34.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 квітня, в Україні сонячно і практично без опадів. На заході до +19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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