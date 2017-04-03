На Київ суне гроза – синоптик

На Житомирщині, Київщині та Чернігівщині вже гримить.

На Київ суне гроза / Ілюстрація УНІАН

В понеділок увечері до кількох північних областей України та до столиці прийде гроза. Про це синоптик Наталя Діденко написала у Facebook.

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"Грози - вже на підході до Києва. Вже гримить на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині!" – сказано у повідомленні.

"Грозовий масив вже торкнувся північних районів Києва (карта радару з сайту ГМЦ). Дивіться обережно, куди паркуєте машину, бо при таких ситуаціях може рвонути короткочасно, але дуже сильно вітер", - додала синоптик.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 квітня, в Україні буде сонячно і практично без опадів. На заході до +19°.