На Київ суне гроза – синоптик
На Житомирщині, Київщині та Чернігівщині вже гримить.
В понеділок увечері до кількох північних областей України та до столиці прийде гроза. Про це синоптик Наталя Діденко написала у Facebook.
У Києві завтра без опадів, вдень до +17°
"Грози - вже на підході до Києва. Вже гримить на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині!" – сказано у повідомленні.
"Грозовий масив вже торкнувся північних районів Києва (карта радару з сайту ГМЦ). Дивіться обережно, куди паркуєте машину, бо при таких ситуаціях може рвонути короткочасно, але дуже сильно вітер", - додала синоптик.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 квітня, в Україні буде сонячно і практично без опадів. На заході до +19°.
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