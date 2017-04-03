На Київ суне гроза – синоптик

18:27, 3 квітня 2017
1027
0

На Житомирщині, Київщині та Чернігівщині вже гримить.

На Київ суне гроза / Ілюстрація УНІАН
На Київ суне гроза / Ілюстрація УНІАН

В понеділок увечері до кількох північних областей України та до столиці прийде гроза. Про це синоптик Наталя Діденко написала у Facebook.

У Києві завтра без опадів, вдень до +17°

"Грози - вже на підході до Києва. Вже гримить на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині!" – сказано у повідомленні.

"Грозовий масив вже торкнувся північних районів Києва (карта радару з сайту ГМЦ). Дивіться обережно, куди паркуєте машину, бо при таких ситуаціях може рвонути короткочасно, але дуже сильно вітер", - додала синоптик.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 квітня, в Україні буде сонячно і практично без опадів. На заході до +19°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність та легкий дощик
Погода Стерлінг
72 %
758 мм
4.0 м/с
55 %
Стрічка новин