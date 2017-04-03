Холод та дощі: синоптик прогнозує погіршення погоди в Україні

Наступні вихідні в Україні будуть холодними.

До України прийде похолодання / Фото УНІАН

На Благовіщення та Вербну неділю в Україні припаде суттєве похолодання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"6 квітня почне заходити холод та дощі із західних областей. А вже впродовж 7, 8, 9 квітня в Україні очікується +7+13 градусів", - прогнозує вона.

Читайте також У Києві завтра без опадів, вдень до +17°

Синоптик нагадала, что учорашня неділя, 2 квітня, принесла до +24 градусів, а наступні вихідні знову будуть холодними.

Завтра, 4 квітня, на півночі, заході та на північному сході трохи похолодає - протягом дня +14+19 градусів. На Закарпатті до +20+23 градусів.

На решті території ще дуже тепло, до +18+23 градусів, лише у прибережних районах, поблизу морів, +12+17 градусів, йдеться у прогнозі Діденко.

У Києві завтра вдень без істотних опадів, очікується +15+17 градусів.

Як прогнозує Погода УНІАН, 4 квітня в Україні сонячно і практично без опадів. На заході до +19°.