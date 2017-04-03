Холод та дощі: синоптик прогнозує погіршення погоди в Україні
Наступні вихідні в Україні будуть холодними.
На Благовіщення та Вербну неділю в Україні припаде суттєве похолодання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"6 квітня почне заходити холод та дощі із західних областей. А вже впродовж 7, 8, 9 квітня в Україні очікується +7+13 градусів", - прогнозує вона.
У Києві завтра без опадів, вдень до +17°
Синоптик нагадала, что учорашня неділя, 2 квітня, принесла до +24 градусів, а наступні вихідні знову будуть холодними.
Завтра, 4 квітня, на півночі, заході та на північному сході трохи похолодає - протягом дня +14+19 градусів. На Закарпатті до +20+23 градусів.
На решті території ще дуже тепло, до +18+23 градусів, лише у прибережних районах, поблизу морів, +12+17 градусів, йдеться у прогнозі Діденко.
У Києві завтра вдень без істотних опадів, очікується +15+17 градусів.
Як прогнозує Погода УНІАН, 4 квітня в Україні сонячно і практично без опадів. На заході до +19°.
Погода в Україні
-
Вінниця+18°... +9°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+26°... +14°
-
Житомир+19°... +9°
-
Запоріжжя+24°... +15°
-
Івано-Франківськ+18°... +8°
-
Київ+20°... +12°
-
Кіровоград+23°... +12°
-
Луганськ+26°... +15°
-
Луцьк+17°... +8°
-
Львів+16°... +8°
-
Миколаїв+24°... +14°
-
Одеса+25°... +14°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+18°... +8°
-
Сімферополь+25°... +15°
-
Суми+22°... +11°
-
Тернопіль+17°... +7°
-
Харків+24°... +13°
-
Херсон+25°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+22°... +12°
-
Чернігів+21°... +10°
-
Чернівці+18°... +10°