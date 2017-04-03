Дуже теплий і сухий: березень у Києві побив три температурні рекорди

20:31, 3 квітня 2017
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Перший місяць весни видався аномально теплим.

Перший місяць весни видався рекордно теплим / УНІАН
Перший місяць весни видався рекордно теплим / УНІАН

Цього року березень був на 5,5 °С був теплішим за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

У Києві завтра без опадів, вдень до +17°

За даними спостережень метеостанції, середня температура у Києві склала + 6,2°С. Цей березень став четвертим серед найтепліших у столиці за 137 років спостереження.

Було зафіксовано 3 температурні рекорди. У столиці найтепліше було 22 березня, коли максимальна температура досягла + 18,0°С. Найхолодніше було 4 березня, коли мінімальна температура опустилась до -1,0°С.

Опадів у столиці випало 18 мм, що склало 46% кліматичної норми.

"Аномально теплий березень спростував прогнози як "самозваного" синоптика, який передбачав 20 градусні морози в кінці місяця, так і вченої дами, яка прогнозувала дуже холодну другу декаду, температура якої насправді виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 5 градусів. В чергове стверджуємо, що в час глобального потепління довгострокові прогнози – це гадання на "кавовій гущі", - підсумували в обсерваторії.

Як повідомляв УНІАН, з початку квітня 2017 року погода у Києві встановила чотири температурні рекорди.

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