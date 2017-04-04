В Україні сьогодні практично без опадів, на заході до +19° (карта)

08:00, 4 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 квітня, в Україні очікується невелика хмарність, практично без опадів. На заході до +19°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході очікується мінлива хмарність, найтепліше буде в Донецькій області – до +17°, у Луганській області пройде дощ. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, в Криму до +19°.

У першій половині тижня в Україні буде по-літньому тепло, з четверга очікується похолодання і пройдуть дощі (карта)

На заході України у вівторок до +19°, жителям Чернівецької області обіцяють дощ з грозою.

У північних областях переважно сонячно. Температура вдень – до +17°. У центрі України хмарно з проясненнями, у Кіровоградській області пройде дощ.

Прогноз на 4 квітня / УНІАН
Прогноз на 4 квітня / УНІАН

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