У Києві сьогодні вдень до +17°, без опадів

08:30, 4 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 4 квітня у столиці без опадів, вдень до +17°.

Сьогодні В Києві без опадів / elektraua.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +13°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

У перші дні квітня в Києві зафіксували декілька температурних рекордів

Сонце в столиці зійшло у 06:28, а зайде о 19:34.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 квітня, в Україні очікується невелика хмарність, практично без опадів. На заході до +19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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