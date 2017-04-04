У високогір'ї Карпат зберігається лавинна небезпека

09:32, 4 квітня 2017
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У вівторок, 4 квітня, у високогір'ї Івано-Франківської області зберігатиметься значна лавинна небезпека.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 4 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області утримається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, у вівторок, 4 квітня, в Україні очікується невелика хмарність, практично без опадів. На заході до +19°.

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